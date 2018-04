Jaguar XJ Ultimate heeft naam niet gestolen

Door: BV

Jaguar parkeert een nieuwe editie van de XJ helemaal bovenaan het modelaanbod. De passende naam voor het model is Ultimate en op weelde en aankleding is niet bespaard. Het bedrijf haalt z'n inspiratie uit de aankleding van privéjets, hoewel die dan weer niet beschikken over elektrisch verstelbare zetels met stoelventilatie, verwarming, en massagefunctie.

Er zijn ook nog andere verwijzigingen. Het ebbenhoutfineer in een symmetrisch patroon in de portierpanelen bijvoorbeeld. Dat is een verwijzing naar de houten romp van klassieke speedboten. In het interieur vinden we eveneens een verborgen kabinet met een set champagneglazen en een koelvak voor de fles die ze van inhoud moet voorzien. Wie wat heeft met technologie kan zich dan weer uitleven op geïntegreerde iPads.

De buitenzijde is herkenbaar aan de specifieke 20-duims lichtmetalen velgen, de obligate badge en de dubbele ovalen uitlaatpijpen. Die laatste zijn verbonden met een aandrijflijn die bestaat uit de drieliter V6 diesel of de 510pk sterke 5-liter V8 met compressor. Alleen de topmotoren dus. De prijs komt neer op een arm en een been, maar een exact bedrag wordt er nog niet opgekleefd.