Rolls Royce Ghost gooit de zes

Door: BV

Six Senses is de naam van deze speciaal voor het Chinese Autosalon decadenter uitgeruste Rolls Royce Ghost. Z'n koetswerk is gespoten in een specifieke kleur Carrara White, naar het marmer dat in die Italiaanse stad gewonnen wordt, en rust op eigen lichtmetalen velgen.

Voor de binneninrichting heeft het bedrijf nog enkele extra registers opengetrokken. Fijner leder, meer walnotenhout, een champagnehouder en een experimentele geluidsinstallatie komen bovenop de al niet kinderachtige uitrusting van het model. Het moet genoeg zijn om alle vijf de gekende zintuigen (tastzin, zicht, gehoor, smaak en reukzin) plus dat illustere ondefinieerbare zesde zintuig te te verwennen. Officieel kleeft Rolls het label ‘concept' op de creatie, maar dat verandert geheid zodra één klant z'n chequeboek bovenhaalt.