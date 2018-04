Nog eens 1.000 maal Mazda RX-8

Door: TB

Goede wijn wordt beter met de jaren. Mazda lanceerde haar meest recente, door een Wanklermotor aangedreven sportwagen, de RX-8, alweer in april 2003 en wist ondertussen al dik 192.000 exemplaren van de hand te doen. Omdat een opvolger zich niet meteen kon of mocht aandienen, en de vraag anderzijds min of meer stabiel bleef, besloot het bedrijf dan maar een reeks speciale edities op de markt te gooien. En met succes. In november van vorig jaar brachten de Japanners de aller-állerlaatste reeks uit: de RX-8 Spirit R, een editie die zich voornamelijk onderscheidt door een specifieke koetswerkkit, Bilstein schokdempers, Recaro sportkuipjes en bronskleurige negentienduims wielen. Er zijn maar drie kleuren beschikbaar: Aluminium metaalkleur, Sparkling Black Mica en Crystal White Pearl Mica.

De oplage was gelimiteerd op 1.000 stuks. 66% van de exemplaren gingen de deur uit met een manuele zesbak, de rest kreeg een zestraps automaat mee van Hiroshima. Omdat de vraag echter aanhoudt, heeft Mazda beslist er nog eens 1.000 stuks tegenaan te gooien. Op die manier blijft de RX-8 in productie tot minstens juni 2012. Tenzij ze er Bugatti Veyron-gewijs alweer een vervolgverhaal zien aan te breien natuurlijk.