VW Multivan Doubleback goochelt met ruimte

Door: BV

Volkswagen heeft een lange traditie als het aankomt op het bouwen van compacte mobilhomes. Vooral de busjes van het merk zijn de laatste vijf decennia in grote getale omgevormd tot zwerfauto. Je kan hem als California slaapklaar bestellen uit de catalogus, of te rade gaan bij een specialist. Westfalia is daarin een ronkende naam. Het Britse Doubleback zet zichzelf nu ook op de kaart met een wel erg slimme aanpassing. Het voorziet de complete achterzijde van de VW Multivan immers van een uitschuifbare slaapkamer. Op die manier komt er meer dan 2,5m lengte bij in amper 45 seconden.

Van de standaard functionaliteit moet je weinig prijsgeven. Zelfs de achterklep werkt nog. Maar met meer dan 2 man instappen kan niet meer. Doubleback heeft alle ruimte onder het opklapbare dak nodig voor het opbergen van het interieur wanneer het voertuig zich verplaatst. En erg goedkoop is het evenmin - je bent er hoe dan ook € 60.000 aan kwijt.