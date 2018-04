Volvo dwingt de XC90 tot nog een facelift

Door: BV

Het is al 10 jaar geleden dat de XC90 voor het eerst op de markt kwam en daarmee is de grote SUV van het merk niets minder dan een oudje. Maar aan pensioen wordt nog niet gedacht. Om de schwung een beetje in de stap te houden, wordt het model voor modeljaar 2013 nog maar eens een klein beetje onder handen genomen. Een kleine technische upgrade waarvan verf op de bumpers, wielbogen en zijskirts het zwaartepunt vormen. Ander aanpassingen zijn nieuwe velgdesign, buitenspiegelhuizen met satijnglans en LED-dagrijlichten.

Aan de binnenzijde wordt evenmin revolutionair gedacht. De verlichting van het instrumentarium is nu wit, er is een nieuwe aluminiumkleurige sierlijst beschikbaar en de kofferklep trek je voortaan dicht aan een lederen riem. Motoren en transmissies blijven tot nader order ongewijzigd. Als alles volgens plan verloopt komt de opvolger er overigens in de loop van 2013 aan.