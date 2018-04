Nissan Juke-R gaat in productie

Door: TB

Niet dat je de bonkige dwerg zal terugvinden in de online configurator van de Nissan invoerder. Nadat de Juke-R onlangs te Dubai een resem supersportwagens een - al dan niet geënsceneerde - veeg om de oren gaf, bleken alvast drie bewonderaars bereid om een niet nader bepaalde som neer te tellen voor een eigen exemplaar. Niet dat het ooit de bedoeling was om Godzilla in productie te nemen, maar zoals een goede commerçant weet is alles te koop, nietwaar. Dus start Nissan UK met de bouw van alvast drie stuks, in de hoop ze nog voor de zomer uit de fabriek te kunnen laten rollen. Die gaan in tegenstelling tot de huidige versie de deur uit met het nieuwe GT-R onderstel. En dus ook met 545pk. Kwestie van de honderdspurt van 3,7 seconden nog een ietsiepietsie aan te scherpen. Wie er ook eentje wil, moet zich stante pede kenbaar maken.