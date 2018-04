Nissan GT-R weer sneller

Door: BV

Nissan blijft maar pk's uit de GT-R persen. Voor het nieuwe modeljaar komt er nog eens 20pk bij waarmee het totaal van ‘Godzilla' op 550pk komt. Bestellen kan meteen, maar op een levering moet je wellicht wachten tot de tweede helft van 2012. Vandaar dat we het maar hebben over modeljaar 2013.

De Nissan GT-R startte met 485pk. Maar de 3.8 liter V6-twinturbo toont zich in de loop der jaren enorm veerkrachtig. Vorig jaar wisten de techneuten van Nissan er nog eens 55pk uit te persen, en nu komt daar nog eens 20pk bij. Ook de maximale trekkracht stijgt met dezelfde grootorde; van 612 naar 632Nm. Geen wereldschokkende vooruitgang, maar in het segment van de supersportwagens is iedere pk er één. En voor wie er waarde aan hecht: de GT-R is zuiniger geworden, elke 100km spaar je twee deciliter uit. Het CV noteert met ingang van het nieuwe modeljaar 11,8l/100km. Het valt op dat de fabrikant intussen met geen letter rept over de gevolgen voor de prestaties.

Samen met het hogere vermogen is de respons bij lage en middelmatige toerentallen verbeterd. De transmissie nogmaals onder de loep gelegd. Dat leverde een meer verfijnde overgang bij het schakelen op. De versnellingsbak stiller geworden, vooral dankzij een speciale versnellingsbakolie. De wegligging staat op een nog hoger niveau na een andere (hardere) afstelling van de demper linksvoor (alleen voor versies met het stuur rechts) en het aanpassen van de veerarmen achter. Dit zou meer rust in de GT-R hebben gebracht. Binnenin zijn er wijzigingen aangebracht aan onder meer het instrumentarium en een achteruitrijcamera is voortaan standaard. Voor de Premium Edition en de Egoist-uitvoering zijn vanaf heden keramische remschijven af fabriek bij te bestellen.