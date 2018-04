Pretpakket voor Nissan GT-R

Door: TB

Francorchamps, 1991. Een door Nismo Zexel ingezette Nissan Skyline GT-R wint met verbazend gemak en vooral 21 hele ronden voorsprong de jaarlijkse etmaalrace in het Waalse Spa. De witte exoot schopt daarmee het bewustzijn wakker van menig autosportliefhebber, want het is een Nissan, niet een Porsche of BMW die deze keer met de hoofdtrofee huiswaarts keert. Met dank aan een electronisch gestuurde vierwielaandrijving en een oerdegelijke 2.6 zes-in-lijn biturbo, die zoveel pk's uitbraakt dat het team de klimaatregeling voor de piloten kan laten zitten. Nissan België wordt prompt bestookt met telefoontjes van kandidaat-kopers ... al halen die weinig of niets uit: de R32 is niet te koop in België. Wat zeggen we, niet in heel Europa. En daarmee is de kous af.

De Skyline blijft vervolgens voor de connoisseurs een veelal onbereikbare droom, tot Nissan eind 2007 eindelijk het licht ziet en de sportwagen wereldwijd in de rekken zet. Voortaan gaat de Skyline GT-R gewoon als GT-R door het leven; vooral omdat hij niets meer vandoen heeft met de Skyline, een sedan waarvan de oorspronkelijke krachtpatser was afgeleid. Van dan af was het hek van de dam, en werd de GT-R jaar na jaar geperfectioneerd en bijgeschminkt. Editie 2012 zag zijn vermogen klimmen tot 550pk, wat een honderdspurt onder de drie seconden mogelijk maakt. Het zopas voorgestelde Track Pack rust de supersportwagen dan weer wat beter uit voor het echte circuitwerk. Aan de geblazen 3,8 V6 verandert er evenwel niets.

Gebaseerd op de Premium Edition zonder Bose systeem geeft dat pakket recht op zwarte SpecV twintigduimers en dito koolstofvezel voorspoiler. Om gewicht te besparen werd onder meer de achterbank deskundig weggerukt, wat de balans 10kg minder hard doet kreunen. Een afkoelsysteem voor de voor- en achterremmen wordt voorzien en ook aan de ophanging is gesleuteld - die kan nu nog harder worden ingesteld, met het oog op een betere wegligging bij hoge snelheid en meer stabiliteit in de bochten. Tenslotte werden de voorste zetels voorzien van antislipmateriaal in blauw en grijs stof en leder. Aldus uitgerust kost de GT-R € 103.200 en Nissan laat weten dat de orderboekjes klaar liggen. Wie bestelt kan optioneel nog kiezen voor de Ultimate Silver metaalkleur aan € 2.000 en het Design Pack dat een Bose-systeem, een achterspoiler in koolstofvezel en uitlaatpijp in titanium bundelt voor een ronde € 15.000.