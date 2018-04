Rolls Royce zoekt opvolger voor Mark Court

Door: BV

Mark Court is een sympathieke Brit. Hij werkt bij Rolls Royce en is er als enige verantwoordelijk voor het aanbrengen van de koetswerklijnen en versieringen. Geen klus voor zenuwpezen want Mark tovert ze allemaal met de vrije hand uit een penseel van eekhoornhaar. Computertekeningen of ordinair spuitwerk zijn niet verzoenbaar met het vakmanschap dat Rolls Royce zo hoog in het vaandel draagt. Ze worden bovenop de laklagen aangebracht in een hars die zich inbijt in de vernislaag. Fouten kan je je dus niet permitteren en even iets overdoen is al helemaal niet aan de orde. De fotospecial toont wat van Mark's meesterwerken.

Z'n penseelkunsten houden ‘m niet alleen bezig in de fabriek in het Engelse Goodwood. Als er ergens ter wereld een Rolls schade heeft opgelopen, trekt Mark eropuit met z'n tas met penselen. En omdat niemand hem in de fabriek kan vervangen, wordt er dan even geen enkel exemplaar van de Phantom (die in principe altijd met koetswerklijnen is getooid, tenzij de klant het niet wil natuurlijk) uitgeleverd. Ziek zijn heeft hetzelfde effect. Mark's eigen teller staat nu op 49 en Rolls wil stilaan aan opvolging gaan denken. Hij kan nog wel even mee, maar dat moet ook: de opleiding neemt zo maar eventjes vijf jaar in beslag. Artistieke aanleg, stressbestendigheid en een vaste hand moeten op de CV van kandidaten staan.