Nissan Juke-R kost € 450.000

Door: BV

Nissan heeft de 3,5l grote V6 biturbomotor (545pk) van de GT-R in het sterk aangepaste koetswerk van de kleine Juke gelepeld. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, maar het resultaat levert in elk geval ‘s werelds snelste SUV op. De sprint naar 100km/u hoeft niet eens 3,7 tellen in beslag te nemen. Menig supersportwagen krijgt daarvan het schaamrood op de wangen, zeker nu is bevestigd dat de Juke-R het conceptstadium ontgroeit en in (sterk) gelimiteerde oplage zal gebouwd worden.

Aan het ontwerp wordt nog wat gesleuteld. Zo zou het best kunnen dat het handvol exemplaren dat onder toezicht van Nissan UK door een onafhankelijke specialist wordt gebouwd, een aangepast onderstel van de GT-R krijgen, eerder dan een volledig op maat gemaakte basis. En we kunnen je nu ook de prijs van al dat geweld meegeven: € 450.000. Zowel de Juke als de GT-R die als donor dienen, zijn inbegrepen. Vorige week stonden drie namen in het orderboek. Vandaag zijn dat er al meer dan tien. Nodeloos te zeggen dat de Juke-R vooral een verzamelobject wordt, eerder dan een speeltje voor dagelijks gebruik.