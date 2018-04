Chevrolet Corvette pacet 96ste Indy 500

Door: TB

Al voor de 23e keer mag Chevrolet een pacecar leveren voor de Indianapolis 500, 11 keer daarvan was het de Corvette die de familiewaarden mocht verdedigen. En dat is twee keer een record. Maar er zijn nog leuke weetjes aan dit nieuws verbonden: de Corvette is er één van het modeljaar 2013, gaat dit jaar zijn laatste productiejaar in (van de huidige generatie welteverstaan) en viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Rukt de ZR1 bij een ongeval uit, dan kan hij beroep doen op z'n supercharged, 6.2 liter LS9 motor om het onstuimige deelnemersveld ten allen tijde voor te blijven. Al moet dat met 647pk en 819Nm wel lukken denken we zo. Deze ZR1 is trouwens de snelste Chevrolet ooit geproduceerd en haalt als alles meezit 322km/u. De naald wijst al 96km/u aan na 3,4 seconden. En voor de liefhebbers: de Nurburgring' Nordschleife werd in 7 minuten, 19 seconden en 63 milliseconden afgewerkt.