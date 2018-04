Kleine Porsche Panamera vanaf 2017

Door: AUTO55

Op dit moment heeft Porsche vijf verschillende modellen in de catalogus staan, en er is een zesde op komst. Maar dat is blijkbaar niet voldoende; De Duitsers willen tegen 2018 een jaarproductie van 200.000 auto's en voorlopig komt men er 90.000 te kort. Een kleine Panamera zou als antwoord kunnen dienen dus Porsche is stilaan aan het broeden - al is de eindmeet nog lang niet in zicht.

Binnenshuis spreekt men over Pajun, een samentrekking van Panamera en Junior. De verwachte Macan ging ook eerst als Cajun door het leven -van Cayenne Junior natuurlijk- dus ga er maar van uit dat het nog iets helemaal anders wordt. Hij zal zich moeten meten met de toekomstige (en stevig uitgeruste) BMW 5-reeks, Jaguar XF, Mercedes E-klasse en Audi A6; Niet eender wie. Maar Porsche is natuurlijk al lang niet meer aan hun proefstuk toe, zeker nu ze ook diesel in de strijd gooien. Aan power zal de voorlopige Pajun echter geen gebrek hebben, volgens de geruchten gaat men niet onder 300pk.