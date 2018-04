Porsche Cajun heet nu Macan

Door: BV

Aan de komst van een baby-Cayenne, die op het platform van de Audi Q5 (en dus ook de VW Tiguan) gebaseerd zal zijn, hebben we al meermaals bericht, ook al houdt Porsche de afbeeldingen van het model onder doek. Vandaag hebben we immers een teaser binnengekregen waaruit we horen af te leiden dat het model als twee druppels water op de grotere Cayenne zal lijken. Maar -belangrijker- Porsche geeft ook de naam van z'n nieuwe telg mee. Niet Cajun, maar Macan. Dat is Indonesisch voor "tijger" en dat past volgens de Duitsers perfect bij het karakter van hun nieuwe offroader.

De Macan wordt begin 2013 het vijfde model in de catalogus van het bedrijf. De Macan zal in Leipzich van de band lopen, waar € 500 miljoen in een uitbreiding van de productiefaciliteit wordt geïnvesteerd. Daarnaast zal de Macan ook 1.000 extra jobs creëren.