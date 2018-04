BMW 1 als driedeurs, 114i, M135i en xDrive vanaf november

Door: BV

Het gamma van de BMW 1-Reeks wordt flink versterkt. Het belangrijkste nieuws is de introductie van de driedeursvariant. Maar er is ook een nieuw instapmodel - de 114i - en een topmodel dat onder het M Performance-label valt : de M135i.

Mede dankzij de langere deuren en het ontbreken van de raamstijlen heeft de driedeurs 1-serie een sportiever en gestrekter silhouet dan zijn functionelere broer. De extra geaccentueerde wielkasten en de grote vouw in de portieren onderlijnen die sportieve inborst nogmaals.

Ten opzichte van zijn voorganger (van de vorige generatie dus) is de ruimte in het interieur toegenomen. Onder meer dankzij de langere carrosserie (+ 85mm) en de grotere wielbasis (+ 30mm). De grotere breedte (+ 17mm) geeft de auto bovendien een nog krachtigere uitstraling. Daarnaast is ook de inhoud van de bagageruimte met 30 liter vermeerderd, tot 360 liter. Met de achterbank plat wordt dat 1.200l.

Samen met de introductie van de driedeurs 1 presenteert BMW ook de 114i, en dat is voor het eerst. In de motorsteunen ligt een turbomotor met 1.6 liter inhoud. Het 102pk en 180Nm sterke blok doet de 1-Reeks in 11,2 seconden naar 100km/u accelereren. BMW stelt dat het gemiddelde verbruik op 5,5l/100km ligt in combinatie met een CO2-uitstoot van 129 g/km.

Het smakelijkste nieuws is uiteraard de komst van de M135i, die na de BMW M550d en de X5/X6 M 50d, het vierde model uit de M Performance serie is. Dat is het nieuwe label van de M-divisie voor varianten die net niet goed genoeg zijn om als echt te worden aanschouwd. Hier zorgt een zes-in-lijn met twee turbo's voor een vermogen van 320pk en 450Nm trekkracht. Met handgeschakelde versnellingsbak accelereert de auto in 5,1 seconden naar 100km/u. Met achttrapsautomaat vergt dat slechts 4,9 tellen. Het verbruik bedraagt 8,0l respectievelijk 7,5l/100km en de CO2-uitstoot ligt op 188gr/km voor de handbak en 175gr/km voor de automaat. Uiteraard worden deze sportieve prestaties kracht bijgezet door een M bodykit, grotere velgen, een verlaagd onderstel en sportuitlaatsysteem.

Voor het eerst wordt de intelligente vierwielaandrijving xDrive ook leverbaar op de Eén. Het systeem wordt als optie aangeboden op de BMW 120d en de BMW M135i. Net als de driedeurs, de 114i en de M135i is xDrive vanaf november leverbaar.