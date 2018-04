Lamborghini Urus wil 600pk (en liefst meer)

Door: AUTO55

Dat luxe fabrikanten en masse aan de SUV-kar trekken is al lang geen nieuws meer. Na de intrede van de Porsche Cayenne bleek die markt een stuk groter dan gedacht en binnen afzienbare tijd zullen zelfs Maserati en Bentley hun eerste bijdrage leveren. Lamborghini huist net als Bentley in de VAG-stal en speelde al langer met het idee om een eigen SUV te lanceren. Op 22 april werd uiteindelijk het doek gelicht van de Urus, een model dat de verkoopscijfers van de Italiaanse kwekerij moet zien te verdubbelen.

Hoofd ontwikkeling van Lamborghini Maurizio Reggiani heeft inmiddels meer technische details bekend gemaakt over de superstier, en hoewel de productie nog niet werd goedgekeurd staat de molen allerminst stil. De Urus zal gebruik maken van het nieuwe PL73-platform, net als de nieuwe Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en de Bentley EXP 9F. Door onder meer lichtgewicht materialen te integreren en slimme technieken voor de ophanging te gebruiken mikt Lamborghini op een gewicht van 2 ton, ruim 200kg minder dan zijn directe concurrenten.

Het lijkt erop dat deze Lambo een V8 in plaats van een V10 ingelepeld krijgt. Enerzijds kan het gewicht hierdoor worden gedrukt en anderzijds past de kleinere achtcilinder mooi achter de vooras, waardoor er in feite een middenmotorconfiguratie ontstaat. Wij gokken op de dubbel geblazen 4.2l V8 uit het Audi-magazijn. En terwijl de Duitse RS-varianten met deze krachtbron onder de 500pk blijven, wil de Urus minstens 600 trappelende paardjes kunnen inschakelen.

Lamborghini zou graag 3.000 exemplaren per jaar afleveren, ook al zou de fabriek in Sant´ Agata dan uit zijn voegen barsten. De Italianen hebben in dat geval al een oplossing klaar: elders pre-fabriceren en zich in de fabriek beperken tot assemblage en detailafwerking. Outsourcing heet zoiets.