Skoda Citigo als Rallywagen

Door: BV

De jaarlijkse GTI-meeting in het Oostenrijkse Wörthersee komt er weer aan. Dat zou weinig meer zijn dan een (erg grote) meeting van clubs en liefhebbers, mocht de Volkswagen-groep er niet elk jaar neerstrijken met enkele opvallende studiemodellen. De eerste is nu dus geteased: een rallyversie van de driedeurs Skoda Citigo. Er komt ook nog een Citigo DJ, die een complete DJ-installatie herbergt en door een internationaal vermaarde DJ effectief gebruikt zal worden om plaatjes aan elkaar te rijgen tijdens het evenement. Nu is het nog wachten op nieuws van Seat, VW en Audi. En neem van ons aan dat je er niet erg veel geduld voor zal moeten opbrengen...