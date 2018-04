Deze Ferrari Testa Rossa kost € 5 miljoen

Door: BV

Crisis of niet, zeldzame klassiekers blijven een goede investering. Dat bleek nog maar eens tijdens de afgelopen Historical Monaco Grand Prix. In de marge van dat evenement werden enkele veilingen georganiseerd en ook daar werd weer diep in de buidel getast voor exclusieve stukjes automobielgeschiedenis. Ferrari was zoals gebruikelijk een hoogvlieger. Een 206 S Dino Spyder (1966) en een 225 Sport Spyder ‘Tuboscocca' (1952) gingen elk voor meer dan € 2,5 miljoen onder de hamer. Foto's van beiden hebben we al even op onze facebook-pagina gepost. Een Daytona Spyder bracht dan ook nog eens € 1 miljoen op. Maar helemaal boenaan de lijst stond deze 625 TRC (Testa Rossa) Spyder uit het gezegende jaar 1957. Die bracht in z'n eentje € 5 miljoen in het laatje. Veilinghuis RM Auctions haalde in Monta Carlo afgelopen weekend een omzet van zo maar eventjes € 33,5 miljoen. Het verkocht 87% van alle aangeboden voertuigen.