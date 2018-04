Seat rolt 2 racers naar buiten

Door: BV

Het Wörthersee Treffen wordt niet alleen gebruikt voor het introduceren van mogelijke productieauto's, ook racers voor het circuit maken hun opwachting. Seat presenteert de Leon Super Copa en de Ibiza SC Trophy die elk in meerdere raceklassen aan de start zullen verschijnen. Meteen ook tijd voor een deja vù moment. Seat streek vorig jaar immers met exact dezelfde modelnamen neer in Oostenrijk, maar de wagens zijn voor dit seizoen vernieuwd.

De Seat Ibiza SC Trophy beschikt over een 180 pk sterke 1.4 TSI gekoppeld aan een 7-traps DSG-versnellingsbak. Om serieus te kunnen racen zijn alle vormen van luxe verwijderd en is een knaloranje rolkooi onderdeel geworden van het interieur. De snelle Spanjaard zal onder andere uitkomen in een Ibiza Cup-kampioenschap die in Italië verreden wordt. Voor € 31.500,- (zonder belastingen) staat deze Ibiza SC Trophy in de pitbox.

De Leon Super Copa is een stuk duurder (€ 63.000 zonder belastingen) maar is ook een serieuzere racer dan zijn broertje. Voor dit geld krijg je een 300 pk tellende 2.0 liter TSI die een topsnelheid van 250 km/h aan kan tikken. De nieuwe Super Copa zal onder andere zijn opwachting maken tijdens het WTCC in handen van privé-teams.