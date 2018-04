Seat Mii met FR-saus geserveerd in Worthersee

Door: BV

Nee we hebben het niet over één of ander Aziatisch gerecht maar over een sportieve versie van de kleinste uit het Seat-gamma. Tijdens het jaarlijks tuning-evenement aan de Wörthersee presenteert Seat een vooruitblik op de Mii FR.

Ooit begonnen als een bijeenkomst van opgevoerde Golf GTI's is het jaarlijkse Wörthersee Treffen tegenwoordig een uithangbord voor alle snelle modellen uit de VAG-stal. Seat komt dit jaar met een waaier aan getunede modellen maar de meest productierijpe is misschien wel deze Mii FR. De Spaanse fabrikant heeft het helaas alleen bij oppervlakkige aanpassingen gehouden, mechanisch is deze FR gelijk aan de standaard-Mii.

De Mii FR is gespoten in Tornado-Rood en voorzien van meerdere zwarte details, onder andere rond de wielkasten. In deze wielkasten vinden we 16 inch lichtmetaal afgewerkt met een rode rand. Het rode thema is doorgetrokken in het interieur waar de normale exemplaren ook zijn vervangen door sportieve kuipjes.

Een hierop gebaseerde FR-line mogen we wellicht binnenkort in het aanbod van de autobouwer verwachten. Maar of dat model ook meteen meer paarden aan de teugels zal houden is dan weer weinig waarschijnlijk. Seat zegt dat de Mii natuurlijk wel sneller kan, maar dat het geen realistische optie is.