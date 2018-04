Rolls Royce Phantom II geeft 10 geheimen prijs

Door: BV

Een productbeschrijving zoals in onze nieuwsrubriek raakt natuurlijk steeds aan dezelfde thema's. Zo weet u haarfijn wat de visuele en technische verschillen zijn tussen de eerste generatie van de Rolls Royce Phantom en deze nieuwe editie. Maar de obsessie voor detail van sommige constructeurs gaat in dat soort verslaggeving wat verloren. We gingen daarom zoek naar 10 zaken over de Phantom II die u nog niet wist. Marc Court (Coach Line), Tom Peters (Veneer Specialist) en Kayla Mulcany (Sewing Specialist) gaven exclusief voor ons enkele van hun geheimen prijs. Zaken die meteen een ander licht werpen op de behoorlijk astronomische prijs van de RR Phantom II.

1) Je kan voor je Phantom kiezen uit 45.000 lakkleuren. Meer tinten fabriceert lakleverancier BASF nu eenmaal niet.

2) Een Phantom in één koetswerkkleur heeft 5 laklagen, een tweekleurig exemplaar zeven. Tussen elke laag wordt het koetswerk met de hand opgeschuurd. Dat neemt telkens vijf uur in beslag.

3) De sierlijn onder de koetswerkplooi kan je personaliseren. Ze ligt bovenop de lak, in een hars die zich erin inbijt en wordt door artiest Mark Court met de vrije hand aangebracht.

4) Het leder is afkomstig van Alpijnse runderen. Alleen de stieren worden gebruikt en de minste afwijking is voldoende om een vel te weigeren. Eén muggenbeet is voldoende voor een buis. In één auto gaan 11 vellen.

5) Het leder en garen wordt in hetzelfde bad gekleurd om elk risico op kleurverschil te vermijden.

6) Rolls Royce houdt van leder voor elke auto een reservestaal bij uit hetzelfde lot, mocht een herstelling ooit noodzakelijk blijken.

7) De sierlijsten in hout worden geperst in een 10-tal lagen en vervolgens met elkaar verlijmd. Voor de stevigheid zijn twee van die lagen aluminium. Alleen de bovenste laag is fineer. En ook die wordt op haar beurt voorzien van nog eens vijf lagen wax, lak en vernis. Je kan in principe voor elk soort fineer kiezen. Een klant wou ooit dat het hout in z'n Rolls werd gemaakt van een appelboom in z'n eigen tuin. Dat kan.

8) De fineerafdeling zorgt ervoor dat het houtmotief steeds wordt gespiegeld om de middenas van de auto voor centrale houtlijsten. Voor de werktafels op de achterbank wordt het midden van het tablet als centreerlijn genomen.

9) Je kan een Phantom probleemloos uitrusten met een trekhaak, maar Rolls Royce heeft geen weet van klanten die het ook effectief al gedaan hebben.

10) Het enige verschil tussen het korrelige leder van de Ghost en het erg egale leder van de Phantom is de droogtijd van de vellen. Die van de Ghost zijn 8 uur langer gedroogd.