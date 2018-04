Goodyears ecorubber voor SUVs

Door: BV

Natuurlijk beoordelen we bij een auto het bochtengedrag, de acceleratie, remgedrag en uiteraard ook het verbruik. We houden daarbij alle technische componenten tegen het licht. Maar er is er één die nogal eens stiefmoederlijk behandeld wordt en nochtans in al het bovenstaande de laatste woord heeft: de band. Dat ding dat vervelend is als het vervangen moet worden of de geest geeft, maar ons voor de rest niet bezighoudt. De Europese Unie ligt er echter wel wakker van. Het introduceerde zojuist een verplicht bandenlabel dat consumenten moet dwingen bewuster met hun bandenkeuze om te gaan. Het dient gezegd dat de regelneven van de EU vooral de CO2-uitstoot willen beperken, dus een kritische houding tegenover de stickers die binnenkort op je nieuwe banden kleven is aangewezen. De EU wil dat de installateur de banden mét zelfklever monteert, zodat je die zelf moet verwijderen. Iets wat je best niet vergeet, want natuurlijk is die spekglad.

De bandenfabrikanten hebben de jongste decennia miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van rubber dat in staat is grote SUVs bij ronduit belachelijke snelheden op de sporen te houden. Wie graag hoog zit betaalt immers niet graag de prijs op vlak van weggedrag of comfort. En nu moeten die banden ook nog eens stiller en zuiniger zijn. En liefst ook nog bijten in nat asfalt, want ook de remweg bij regen zit in het label. De premium-bandenmerken hebben een leger ingenieurs ingeschakeld om die moeilijk verzoenbare eigenschappen in één enkele band te gieten. En Goodyear is als de kippen bij met de EfficientGrip SUV. Een band die, je raadt het al, relatief stil is, het verbruik beperkt en verrassend goed met water overweg kan. Best veel automerken zijn al overtuigd. Je kan hem af fabriek bijvoorbeeld vinden op de VW Tiguan, Audi Q3 en de Porsche Cayenne.

Premium rubber is tegenwoordig meer dan alleen maar een blokpatroon en een rubbersamenstelling. Alhoewel in beide al de oplossing zit voor de rolweerstand en de geluidsproductie. De bloktekening aanpassen, vooral op de bandwangen, zorgt voor een reductie van dat laatste. De rolweerstand, en dus het verbruik, kunnen de bandenconstructeurs gek genoeg reduceren zonder effectief aan de grip van de band te raken. Door het gewicht van de constructie te beperken bijvoorbeeld, al zal er in de praktijk vaak voor een combinatie van beide oplossingen gekozen worden. En dan heb je nog hoogtechnologische oplossingen, zoals in elkaar grijpende blokken, microribbels in het bandoppervlak en diens meer. Zaken die alleen geactiveerd worden wanneer ze nodig zijn. De EfficiëntGrip SUV zet zo bij belasting meer rubber op de baan, terwijl talloze kleine afvoerkanaaltjes ervoor zorgen dat water geëvacueerd wordt. Het resultaat is een mooi ogend bandenlabel enerzijds, en een kortere remafstand op nat wegdek anderzijds. En enkele meters maken daar erg veel verschil uit. Met de Goodyear sta je stil, terwijl je met de meeste (huidige) directe concurrenten nog makkelijk 25km/u rijdt. Vier meter verder sta je met allemaal stil, maar da's toch gauw een wagenlengte.