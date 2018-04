Volt-rijders sparen supertanker benzine uit

Door: BV

Tijd voor een beetje propaganda voor de elektrische auto. General Motors heeft immers de rekenmachine ter hand genomen en is tot de conclusie dat alle eigenaars van een Chevrolet Volt sinds het model in 2010 werd gecommercialiseerd in het totaal 64 miljoen elektrische kilometers hebben opgewekt. Dat is voldoende voor 1.590 ritjes om de evenaar of 163 trips naar de maan. Maar het vertegenwoordigt ook een aanzienlijke besparing in fossiele brandstof. Tenminste, in de veronderstelling dat de stroom in de batterijen op alternatieve wijze is opgewekt. In het totaal is 8 miljoen liter benzine bespaard. Dat is de inhoud van een supertanker.