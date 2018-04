Aston Martin Lagonda komt er toch

Door: AUTO55

Het historische Lagonda, dat in 1906 door een Amerikaan werd opgericht, is sinds 1947 in handen van Aston Martin. In 1965 rolde de laatste auto met Lagonda-logo van de band en pas 22 jaar later werden beide merken in één model gecombineerd. Het leverde de vlijmscherp vormgegeven Aston Martin Lagonda op, een auto die grandioos flopte vanwege de constante stroom van elektronische problemen. In 1993 kwam er toch nog eens een concept car bovendrijven, maar daar bleef het bij. Tot een jaar of vier geleden, toen Aston Martin doodleuk verkondigde dat men Lagonda nieuw leven wilde inblazen.

De eerste stap kwam er met de gigantische Lagonda Concept, een SUV die niet door iedereen werd gesmaakt. Kort daarna werd het weer stil, de Britten zochten vers geld en investeerders liggen niet bepaald voor het grijpen in tijden van crisis. Maar nu blijkbaar wel - of toch volgens Aston-baas Ulrich Bez, die zich liet ontvallen dat er hard wordt gewerkt aan een vervolgscenario. Een hertekende SUV dus, die in de loop van volgend jaar wordt onthuld. En er volgt ook een tweede model in de vorm van een sedan.

Bentley zou wel eens aan de basis van de doorzetting kunnen liggen. Hun onlangs gepresenteerde, eerder onesthetisch bevonden EXP 9 F Concept moedigde Aston Martin aan om te herbekijken. De spreekwoordelijke druppel was de Lamborghini Urus. Bovendien moet het snel gaan; de markt voor supersportwagens zit propvol maar de vraag naar luxe-SUV's blijft alsmaar stijgen, zeker in groeilanden als China, India en Rusland.