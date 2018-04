Mercedes onthult motorenpalet voor A-klasse

Door: AUTO55

De volledig nieuwe Mercedes A-klasse liet een tijdje geleden al z'n gezicht zien. De benjamin van het gamma is een stuk volwassener geworden en moet het in het zwaarbevochten C-segment opnemen tegen andere toppers als de BMW 1-reeks en de Audi A3. Vandaag raakte alvast bekend welke kruiden er zoal aan de pas komen.

De A180 instapdiesel biedt twee uitwegen; Ofwel kies je voor de zeventrapsautomaat in combinatie met Mercedes' vierde generatie common-rail, of je gaat manueel, met een krachtbron die geleend werd bij... Renault. Daar hebben ze een 1.5 liter voorhanden met 260Nm koppel, een waarde die tussen 1.750 en 2.500tpm aanspreekbaar blijft. Het gemiddeld verbruik van de Franse stoker bedraagt op papier 3,8l/100km en z'n CO2-uitstoot beperkt zich tot 98g/km. Beide aandrijflijnen leveren 109pk aan vermogen.

Vervolgens hebben we de A 200 CDI, die ook van de 1.8 liter OM 651-motor gebruik maakt maar in dit geval wel 136pk en 300Nm naar de wielen stuurt. De handgeschakelde versie lust gemiddeld 4,3l/100km en ondanks 40 extra kilo's doet die met zeventrapsautomaat het nog een tikkeltje beter: 4,1l/100km. Emissiegewijs liggen de cijfers in eenzelfde verhouding, waarbij de eerste het met 112g/km net iets minder doet dan de laatste, die het op 109g/km houdt.

De meest potente der diesels heet C220 CDI en hiervoor heeft Mercedes van het downspeeding-principe gebruik gemaakt, waarbij het er op neerkomt dat een grote motor ook bij lage toerentallen veel vermogen produceert. De 2.2 liter komt met een grotere turbo dan zijn kleine broertjes, biedt 170pk en 350Nm vanaf 1.600tpm en wordt standaard met de 7G DCT-bak bezorgd. De exacte verbruiks- en uitstootcijfers zijn nog niet doorgesijpeld, de prestatiecijfers wel. Met een A220 lukt de galop naar 100km/u in 7,8 seconden en het plafond ligt op 227km/u.

Nu lijken we het enkel over zelfontbranders te hebben, terwijl de Duitsers ook met benzinemotoren staan te zwaaien. We beginnen met de A180 BlueEfficiency, uitgerust met een 1.6 liter van 122pk en 200Nm. Die drinkt gemiddeld 5,5l/100km (manueel) of 5,4l/100km (automaat). Volgende in lijn is de A200 BE, met dezelfde 1.6 liter maar nu 156pk sterk. De verbruiksopgave is gelijk aan die van het minst krachtige exemplaar.

De top van de reeks wordt (voorlopig) bevolkt door de A250 die zowel als BE als Sport te bestellen is. In beide gevallen is de 2.0 liter goed voor 211pk en een trekkracht die 350Nm bedraagt. De sprint naar 100km/u zou amper 6,6 seconden in beslag nemen, terwijl de topsnelheid op 240/u ligt. Mercedes spreekt van 6,1l/100km normverbruik, acceptabel gezien de prestaties. Al geldt de praktijk natuurlijk als enige referentie.

Hoe lang de A250 zich in de hoogste sfeer zal bevinden blijft vooralsnog in mysterie gehuld. We weten wel dat Mercedes al druk in de weer is geweest met een A 25 AMG testexemplaar... op de Nürnburgring natuurlijk.