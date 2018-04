Peugeot 301 luidt nieuwe naampolitiek in

Door: TB

Het is nog maar een kwestie van tijd of alle klassieke personenwagens van Peugeot zullen hun naam zien eindigen op een 8. Niet omdat het bedrijf die acht om één of andere reden koestert: het is eenvoudigweg het increment dat bij elke generatiewissel hoort. Dat is te zeggen: tot vandaag. Omdat de Fransen klaarblijkelijk niet warm lopen voor de negen en zo tuk zijn op de ronde 0 (al dan niet verdubbeld voor de hogere koetswerken) in het midden van elke naam, heeft Peugeot besloten de 8 voortaan gewoon te behouden bij nieuwe edities. Lekker makkelijk. Het eerste cijfer blijft evenwel het segment aanduiden, en er blijft ruimte voor frivoliteiten achteraan - zoals de dubbele "C" die de coupé-cabrioletversie aanduidt, of de aparte naam voor nichemodellen, genre RCZ en iOn.

En net vandaag stellen de Fransen de nieuwe ... 301 voor. Qu'est-ce que vous dites? Dat zit zo. De nog maar net gebetonneerde acht moet plaats moet maken voor een één, maar alleen in de groeimarkten, of toch waar massaal "toegankelijke, voor iedereen bereikbare auto's" gekocht worden, zegge de constructeur. Dat is dus eigenlijk overal, behalve in de VS en in West-Europa. De 301 wordt een klassieke vierdeurs berline, meet 4,44m in de lengte en moet Peugeot's wereldwijde verkoopstopper worden. Aan ambitie geen gebrek, maar de Fransen pronken dan ook met een grote koffer, flink wat binnenruimte, adequate (veiligheids-)uitrusting en democratische motoren. Onder de kap komt de nieuwe driecilnder benzinemotor, de 1.2 VTi die in de 208 pionierde, naar keuze met manuele of gerobotiseerde versnellingsbak. Ook de 1.6 HDi 92pk met manuele versnellingsbak en 1.6 VTi 115pk met manuele of automatische versnellingsbak zijn verkrijgbaar.

De Spaanse fabriek in Vigo zal instaan voor de productie van de nieuwe Peugeot 301. Een aantrekkelijk geprijsde wagen op de markt brengen voor de groeimarkten, maar hem produceren in West-Europa met zijn notoire pittige loonkost: aan lef ontbreekt het de Fransen alvast niet. Tijdens de persdag van de Mondial de l'Automobile in Parijs beleeft hij in september zijn wereldpremière. Vanaf 1 november volgt dan de commercialisering, eerst in Turkije en daaropvolgend in een bijzonder uitgebreide regio: Centraal- en Oost-Europa, Rusland, Oekraïne, Griekenland, de Magreb-landen, het Midden-Oosten, de Golfstaten, Afrika en enkele landen in Zuid-Amerika. Of de 1 alsnog plaats zal maken voor de 8 eens de betrokken landen markttechnisch volgroeid zijn ... daar is Peugeot nog niet helemaal uit.