Unieke BMW Z4?

Vanavond, tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este, zal BMW een speciale Z4 onthullen. De fabrikant wil er nog niets over kwijt, maar de grille vol met ZZZ´jes doet ons vermoeden dat ze met Zagato hebben samengewerkt.

Dit ene beeld dient dus als opwarming. En dat lukt goed, want de Duitsers hebben de aandacht naar zich toegetrokken. Tijdens het befaamde Concorso d'Eleganza Villa d'Este heeft de fabrikant al eerder spraakmakende conceptcars laten zien, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Vorig jaar stond er bijvoorbeeld de 328 Hommage, een eerbetoon aan de spraakmakende 328 uit de jaren ´30. Maar laten we vooral de M1 Concept niet vergeten, die in 2008 aan het Italiaanse meer de show wist te stelen. Afwachten geblazen.