AC 378 GT Zagato is te laat maar wel nieuw

Door: BV

We kunnen ons niet meer herinneren wanneer AC, het bedrijf achter de legendarische Cobra, nog eens een nieuw model presenteerde. Maar op het Salon van Genève komt er verandering in, met de AC 378 GT Zagato. De ochtend van 6 maart was het model nog niet de beurs te zien wegens een akkefietje met de Zwitserse douane, maar dat was 's middags verholpen.

De AC wijkt uiterlijk natuurlijk erg af van de Cobra, maar onder het Italiaanse lijnenspel huist nog steeds het aloude recept. Voor de aandrijving wordt gebruikt gemaakt van een 6,2l grote V8 die eigenlijk uit de Corvette afkomstig is en hier 434pk opwekt. Gewicht is nog steeds de grote vijand bij AC.

Veel specificaties geeft één van 's werelds oudste automerken nog niet prijs. Maar het koetswerk van de hand van Zagato is wel in alle glorie te bewonderen. Het zou overigens kunnen dat je bekend voorkomt. Het is namelijk identiek aan dat van de Perana - een studiemodel van Zagato uit 2009. De prijs is wel al bekend. Er één op de oprijlaan parkeren maakt je € 109.900 armer.