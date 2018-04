Imperia GP is klaar

Door: BV

Het is al van januari 2011 geleden dat de wederopstanding van het historische Belgische automerk Imperia een tastbaar nieuwsfeit opleverde. Dat was bij de voorstelling van het prototype op het Belgische autosalon. Sindsdien werd er op het hoofdkwartier in Luik weliswaar druk verder gesleuteld, maar vernamen we niets meer. Tot nu, want Imperia heeft nu de definitieve prestaties van de GP vrijgegeven. Daaruit onthouden wij vooral dat die afhankelijk zijn van de rijmodus, want zoals het een modern product betaamt is de GT een hybride. Wanneer alleen de 100kW en 300Nm sterke elektromotor de tweezitter voortduwt, neemt de acceleratie vanuit stilstand naar 100km/u 6 tellen in beslag. Verre van kinderachtig, maar het wordt pas echt pittig wanneer de 211pk en 260Nm sterke 1.6l turbo meehelpt. Dan wijst de naald de drie digits aan na amper 4 tellen. In diezelfde hybridemodus staat 200 na 12,6 seconden. Nog eens 10 tellen later ligt de eerste kilometer achter je.

Als je de Europese cyclus volgt, blijft het verbruik tegelijk belachelijk laag. Amper 1,9l/100km. En je verbruikt dan ook nog eens 11,5kWh. De batterijen (lithium-polymeer) volledig opladen vereist dan weer dat je ze 5 uur aan het stopcontact hangt. De elektromotor heeft natuurlijk geen versnellingen, maar in tegenstelling tot heel wat hybride maakt de Imperia geen gebruik van een continue variabele overbrengingsverhouding, maar van een meer conventionele transmissie met vaste verhoudingen. Dat zijn er wel slechts 4, terwijl het bedrijf er eerder één meer beloofde.