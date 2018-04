Belgische Imperia GP in detail

Door: BV

Van 1900 tot 1950 bouwde Imperia in Luik prestigewagens, die niet alleen gretig aftrek vonden bij de Beau Monde van het era, maar ook in internationale races succesvol waren. Nu heeft de Luikse onderneming Green Propulsion die onderneming nieuw leven ingeblazen. Op dit ogenblik is een nieuwe fabriek in volle aanbouw. Die moet vanaf dit jaar jaarlijks minstens 100 stuks van deze fonkelnieuwe Imperia GP bouwen. In het totaal zijn 100 mensen bij de bouw betrokken, leveranciers incluis. De fabrieksvloer zal ingedeeld zijn in 5 werkposten.

De Imperia GP, die voor het eerst te zien was op Dream Cars for Wishes in de marge van het Autosalon van Brussel 2011, is een hybride. Hij wordt aangedreven door een 300Nm en 136pk sterke elektromotor die gevoed wordt door lithium-polymeer accu's. Die laadt je door de Imperia GP vijf uur in het stopcontact te steken. Daarvoor krijg je een autonomie van minstens 70km. In elektrische modus haalt de GT 100km/u in 6 seconden. Maar de Imperia heeft ook nog een 1.6l viercilinder turbomotor aan boord. Die levert 211pk en 240Nm trekkracht. Wanneer die de elektromotor ter hulp snelt, wijst de snelheidswijzer al na 4 tellen 100km/u aan. De eerste kilometer vanuit stilstand behoort na 22,5 seconden tot de geschiedenis. Een tijd die vergelijkbaar is met die van pakweg de Porsche 997 Carrera S. Over de transmissie lost Imperia alleen dat de GP over 5 versnellingen beschikt. Voor de aandrijflijn is nog een patentaanvraag hangende...

Ondanks het prestatiepotentieel heeft de Imperia een mussendorst. De fabrikant belooft een gemiddeld verbruik in de gemengde Europese cyclus van amper 1,9l/100km. Je verstookt tegelijk ook nog eens 11,5kWh, maar omdat die niet in gasvorm uit de uitlaat komt, wordt de officiële CO2-uitstoot niet meer dan 50gr/km; minder dan een Smart diesel.

Aan de Imperia GP zal een prijskaartje hangen van € 89.950, daarvan is de ecopremie reeds afgetrokken. De eerste chassisnummers hebben inmiddels al een eigenaar gevonden. Voor die prijs moet je geen overdaad aan luxe rekenen, maar alle basisvoorzieningen zijn wel aanwezig. En de Imperia is wel van deze tijd - getuige het aanraakscherm in het interieur. Daarop zijn alle info- en entertainmentfuncties gegroepeerd.