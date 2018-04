Rolls-Royce Ghost met oranjekoorts

Door: AUTO55

Eigenlijk kan je dit moeilijk als 'echt' autonieuws beschouwen, maar dit weetje wilden we toch even kwijt. Dat de gegoede gemeenschap uit het Midden-Oosten graag opvalt met luxebolides is al langer geweten, dat er ook effectief op wordt ingespeeld begrijpen we minder. Rolls-Royce komt dus op de proppen met een knaloranje versie (binnen én buiten) van de Ghost, eentje waar je onmogelijk naast kan kijken. De lakkleur leunt zeer dicht aan bij de nationale tint van onze noorderburen, ook al heet het officieel Rustic Red. De binnenkant werd Sunset gedoopt. Toepasselijk. Wie er ook effectief een krabbel voor zal plaatsen hebben we het raden naar. Willem-Alexander misschien?

De opvallende Ghost kan je via deze link in vol ornaat bekijken.