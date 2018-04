Ferrari organiseert veiling voor aardbevingsslachtoffers

Door: AUTO55

In de nasleep van de zware aardbevingen in Noord-Italië heeft Ferrari besloten om ook hun steentje bij te dragen voor de lokale bevolking. Naast de emoitionele schade zijn vele inwoners dakloos en afhankelijk van noodhulp geworden. De Italiaanse autobouwer organiseert daarom een online veiling, met spullen die je normaal gesproken gewoon in de Ferrari-store kan kopen.

Toch staan er ook een aantal spraakmakende objecten in de aanbieding, met als pronkstuk een 599 XX Evo, de extreme circuitvariant van de 599 GTB Fiorano die is uitgerust met de modernste technieken - om net dat beetje extra van je rondetijd te schrapen. Deze Ferrari, die niet geschikt is voor de openbare weg, kost normaal gesproken meer dan 1 miljoen euro en zal aan de hoogste bieder geleverd worden. Het Formule 1-team doet ook een duit in het zakje en doneert een gebruikte V8-motor, net als overalls en helmen gedragen door Fernando Alonso en Felipe Massa. De veiling gaat volgende week van start, te volgen via de Ferrari-website. Foto's van de 599 XX vind je hier terug.