Flying Miata: Mazda MX-5 Yusho

Door: TB

Wie het geluk heeft het Japans machtig te zijn, weet dat je overwinning in de oude taal als "yusho" uitspreekt. Een gepaste kreet voor een opgepompte versie van oerroadster MX-5, vonden ze bij Mazda, dus gingen de knappe koppen aldaar met drukvoeders en een hoop koolstofvezel aan de slag. De Yusho concept werd gisteren op de 2012 Auto Mobil International Show (AMI) in Leipzig voorgesteld. Enkel als concept dus, wat in dit geval zoveel wil zeggen als helemaal klaar voor productie, maar in afwachting van blijk van publieksinteresse. Dat kan niet zo moeilijk zijn denken we zo. Met dank aan een drukvoeder met tussenkoeler, specifieke Cosworth zuigers en -stangen, andere brandstofinjectoren, een sportkoppeling, een speciaal ontwikkeld uitlaatsysteem met eigen katalysator en uiteraard een geherprogrammeerde motorsturing ziet de 2.0 MRZ vierpitter zijn vermogen stijgen van 160pk naar 237pk bij 6.800t/min. Het koppel maakt eveneens een flinke sprong opwaarts en gaat van 188Nm naar 274Nm bij 5.400t/min. Het onderstel kreeg opgewaardeerde schokdempers van Bilstein, dikkere stabilisatoren en kortere veren van Eibach.

Dat klinkt allemaal als muziek in de oren, nietwaar? De aanpassingen bleven echter niet beperkt tot het onderhuidse, het concept kreeg ook een uiterlijke make-over: een mat wit verfje siert het koetswerk en knappe 17 duimers in antraciet huisvesten de semi-click Toyo Proxes R888 in de maat 215/45 R17. De koets ligt lager, heeft een achterspoilertje en een diffuser in koolstofvezel, waarin een dubbele uitlaat centraal onder door komt piepen. Binnenin monteert Mazda een met suede overtrokken stuurwiel en puik Recaro zitmeubilar in leer en alcantara. Prestaties en gewicht kennen we nog niet. De prijs evenmin: daarover moet Mazda eerst nog even heel hard nadenken. Net zoals over het feit of ze de Yusho op de markt brengen of niet ... Afgaande op de foto's zouden wij het wel weten.