Ferrari speelt nu ook Golf

Je kon erop zitten wachten. Met de FF heeft Ferrari nu niet alleen z'n eerste vierwielaandrijver in het programma, maar in de koffer van de bolide is ook voldoende ruimte voor twee golftassen. Een samenwerking met een producent van golf-materiaal kon dus niet uitblijven. En zie nu, hier Puma mat een speciale accessoirereeks die allemaal van het logo met het Stijgerende Paard voorzien zijn.

De reeks omvat alles van een poloshirt tot een exclusieve driver. De eerste is al van u voor € 95. De laatste is volgens Puma aerodynamisch geoptimaliseerd door de Ferrari-ingenieurs en kost dan ook meteen € 1.500. De stoffen en lederen accessoires hebben een design dat geïnspireerd is op de Ferrari-interieurs. Vanaf volgende maand is de collectie te koop.