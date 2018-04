Fiat vraagt om Ferrari-motoren

Door: AUTO55

Ferrari is benaderd om de ontwikkeling en productie van nieuwe, grote motoren voor diverse merken onder de Fiat-vlag op zich te nemen. Met de opdracht is een extra investering van € 50.000.000 gemoeid. Dat belooft.

Vermoedelijk gaan het om V6- en V8-motoren, bedoeld voor toekomstige Maserati's en misschien zelfs duurdere Alfa Romeo's. Door deze nog officieuze samenwerking zullen naar schatting zo'n 100 nieuwe banen gecreëerd worden. Dat is een mooie opsteker voor Ferrari, waar men al van plan was om de komende jaren te investeren in salarisverhogingen, het verhogen van de werksfeer en het welzijn van personeel en famiale omstandigheden. Dat de Italianen een groot hart hebben bewezen ze onlangs, tijdens een veiling ten voordele van de aardbevingsslachtoffers.