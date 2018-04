Maserati werkt aan versterkt dieselgeluid

Door: AUTO55

Maserati staat niet bepaald bekend om hun bedeesde soundtracks. Toch is men nu van plan om het motorgeluid van de nakende Kubang versterkt naar het interieur te sturen. Roberto Corradi, de vicepresident van de ontwikkelingsafdeling bij de Italiaanse fabrikant, deed onlangs uit de doeken dat het geluid van de geplande zelfontbranders niet aan de Maserati-standaarden voldoet. Om de inzittenden toch het gevoel te geven dat ze effectief in een Italiaanse furie genesteld zitten, zal de herrie versterkt de cabine worden ingestuurd via de geluidsinstallatie. Een dergelijk systeem vinden we nu al terug in de BMW M5.

Maserati loopt al een paar jaar warm voor de introductie van een SUV. De Kubang dus, al is het waarschijnlijk nog wachten tot 2014 alvorens het definitieve productiemodel in de showrooms staat. Geen enkele SUV-fabrikant kan om een dieselaandrijving heen, ook Maserati niet, en volgens Corradi bestaat de mogelijkheid dat er naast de Kubang ook nog andere modellen ook met een dieselstoker worden uitgerust. Moet dat echt?