KTM X-Bow leert manieren

Door: BV

Tenminste, dat beweert KTM CEO Stefan Pierer. Een beetje etiquette bijbrengen aan de Spartaanse bochtenridder blijkt geen sinecure, en het eindresultaat wordt dus pas in maart 2013 verwacht. Dat klinkt nu al als een introductie op het Autosalon van Genève.

Het Oostenrijkse bedrijf wil de X-Bow toegankelijker maken door onder meer een voorruit en deuren toe te voegen. Over een dak werd nagedacht maar het bedrijf besliste uiteindelijk om dat niet te doen. De rompslomp voor de homologatie zou niet opwegen tegen de voordelen. Maar de regeltjes bieden wel de mogelijkheid om een kleine, stoffen dakconstructie te monteren en dat vakje heeft KTM wel aangevinkt. Je zal het kunnen gebruiken tot snelheden van 130km/u. Toch meteen voldoende om zonder schaamrood op je wangen of water in je schoenen thuis te komen.