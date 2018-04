BMW 1 GT op weg naar Parijs

Door: BV

Dat BMW op basis van de 1-Reeks werkt aan variant met verhoogde daklijn, is een publiek geheim. Dat het model in september z'n publieksdebuut zal beleven op het Autosalon van Parijs is wel nieuws.

De 1 GT is BMW's antwoord op onder meer de VW Golf Plus en de nieuwe Mercedes B-Klasse. Net als die modellen richt de monovolume-achtige 1-Reeks zich op kopers die wat meer praktisch vernuft wensen als in een conventionele hatchback. Om van de appreciatie voor een hogere instap nog maar te zwijgen.

Om te voorkomen dat de auto alleen een rijper publiek aanspreekt zal BMW het design ervan jeugdig houden. Het front zal sterk lijken op dat van de bekende 1-Reeksen, zij het met een vlakkere voorruit, wervelende koetswerkplooien op de flanken en een strakke achterzijde. Smakelijk voor jong en oud, daar wordt op gemikt.

Wat de 1 GT echt bijzonder maakt, is dat het de eerste BMW zal zijn met voorwielaandrijving. Vroeger was dat in München als vloeken in de kerk, maar heilige huisjes houden niet stand als er meer geld aan verdient kan worden. BMW werpt als (pover) excuus op dat flink wat automobilisten niet eens weten welke wielen hun auto aandrijven (duidelijk geen Auto55-lezers). Vanwaar komt die voorwielaandrijving dan? Wel, de 1-Reeks GT zal zijn basis niet met de andere 1's delen, maar wel met de volgende generatie Mini's. Dat scheelt in de kosten.

Het is ook goed mogelijk dat een deel van het motorenprogramma straks terug te vinden is in de One, Clubman en Countryman. Insiders beweren dat de instapper wordt aangedreven door een 1,5l driecilinder met liefst 150pk die ook in de producten van het Britse dochtermerk terug te vinden zal zijn.