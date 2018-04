Steve McQueens Ferrari 275GTB4 in Maranello

Door: BV

Ferrari Classiche, dat is de afdeling van het merk die zich bezighoudt met het bewaken van de rijke geschiedenis van het bedrijf, heeft een wel erg speciale gast op bezoek. Het gaat om een Ferrari 275 GTB4 waarvan de legendarische Amerikaanse filmster Steve McQueen de eerste eigenaar was. Sterker nog: McQueen ging de auto afhalen in San Francisco tijdens de opnames van de film Bullit, die ook al in het collectieve geheugen van de autoliefhebber is gegrift.

De auto is momenteel eigendom van een niet nader genoemde eigenaar die het model naar de fabriek verscheepte om er een nieuw dak op te laten bouwen. Het model was oorspronkelijk van een dak voorzien, maar de vorige eigenaar molesteerde het exemplaar ergens in de jaren tachtig en maakte er een spider van. Als er in Maranello opnieuw een dak op wordt geknutseld, dan levert Ferrari ook met plezier een echtheidscertificaat af. Voor de huidige bezitter zal dat wellicht een goede investering blijken. Klassieke Ferrari's blijken uitstekende beleggingen. Onlangs wisselde nog een voor Stirling Moss gebouwde 250 GTO van eigenaar voor $ 35 miljoen (!!).