Mercedes A-klasse AMG voor 2013

De vermeende A-klasse AMG is in aantocht en richt zijn pijlen voornamelijk op de Audi RS3 en BMW M135i. Eenvoudig is dat niet; Z'n aartsrivalen hebben respectievelijk een vijf- en zescilinder onder de kap, terwijl AMG voor de A45 niet meer dan een viercilinder overhad. De 2.0 liter is gebaseerd op die uit de A 250 Sport, maar uiteraard wel aangepast om een hogere vermogensafgifte aan te kunnen. Met 335pk en een trekkracht die significant hoger dan 400Nm zou liggen, zal het zelfs de krachtigste vierpitter zijn die Mercedes-Benz ooit in een straatwagen heeft geleverd. Over acceleratiecijfers laten de Duitsers zich nog niet uit, maar wees er alvast zeker van dat de A niet zal onderdoen voor de concurrentie. Ter vergelijking, de BMW M135i spurt in 5,1 seconden naar 100 km/u en topt vanzelfsprekend bij 250km/u.

Mercedes levert de A45 AMG niet met handbak, enkel met hun bekende zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Vierwielaandrijving is ook al standaard, maar om de beleving van een achtertrekker min of meer in stand te houden zal de trekkracht doorgaans naar de achterwielen worden gestuurd. Mocht het echt nodig zijn verdeelt een speciale koppeling -volgens AMG vergelijkbaar met het Haldex-systeem op de RS3- de aandrijfkrachten tussen de voor- en achteras. Interessant om weten is dat de A45 AMG ‘de hoogste bochtsnelheden in z'n klasse noteert', aldus AMG.

Ook werd er veel aandacht besteed aan de besturing; Die zou nu meer gevoel bieden en ‘vlezig' zijn. Verder heeft men de remmen onder handen genomen en werd er een speciaal ESP-systeem voorzien, eentje dat gefaseerd afbouwt (in 3 modi) naar een volledig inactieve stand. Tot slot kreeg hij een grotere spoorbreedte, dempers en veren met een korte slag en stijver chassis. Wordt verwacht in 2013, maar de officiële foto's hebben wij al voor je klaarstaan.