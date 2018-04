Opel Astra opgefrist

Door: AUTO55

In 2009 maakten we kennis met de 4e generatie van de Opel Astra, wat ons betreft de mooiste reeks ooit. Maar tijd speelt nu eenmaal parten en men besliste om de boel links en rechts op te frissen, nadat we eerder al met een vierdeurs bestookt werden.

Een facelift laat zich in de eerste plaats met het blote oog onderscheiden. Vanaf nu worden LED-dagrijlichten automatisch meegeleverd indien je voor halogeenkoplampen kiest, laten de break en vijfdeurs zich opmerken door een nieuwe grille onderaan en wordt er al wat kwistiger met chroom omgesprongen. Opel lanceert hippe 18" en 19" wielen, gewijzigde kleurelementen voor de lichtunits en een sportiever getint interieur voor alle varianten met meer dan 3 deuren. Het is duidelijk dat de GTC als grote voorbeeld dient binnen de Astra-familie.

Op motorisch vlak werd er ook wat gesleuteld; De geblazen 1.4 benzinemotor kan nu van een overboostfunctie genieten, waardoor de maximale koppelwaarde van 200Nm naar 220Nm stijgt. De SIDI-1.6 turbo is ook op komst en zou naar schatting 200pk op de voorwielen loslaten, 20pk meer dan de door ons gereden GTC met evenveel longinhoud en obligate turbo. De zelfontbranders moeten er ook aan geloven; Met 400Nm en 195pk ter beschikking zal de 2.0 Biturbo CDTI zich zonder problemen als sportieve diesel kunnen profileren. Al kan de 165pk-sterke 2.0 CDTI er ook mee door.

Om de Astra completer uit te rusten levert Opel talloze veiligheidssytemen overgenomen uit de Insignia en Zafira Tourer. De 2e generatie van Opel's Eye front camera met verkeersbordenherkenning, forward collission alert (FCA), een achteruitrijcamera, parkeerassistentie, adaptieve cruise control en dodehoekherkenning staan stuk voor stuk op de optielijst, net als het uitgebreide adaptive forward lightning (AFL+). De fotospecial kan je hier bekijken.