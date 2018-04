Volvo S60 Polestar is gearriveerd

Door: AUTO55

Polestar werd in 1996 opgericht om verschillende Volvo's doorheen een racecarrière te jagen. En dat lukte; De 850, S40, S60 en C30 ondergingen een steroïdenkuur. Die laatste werd zelfs door de beroemdste autojournalist ter wereld naast een Ford Focus RS500 en een Subaru Impreza Cosworth geplaatst voor een heuse dragrace. Poolster verpulverde het bekende duo maar raakte nooit in productie. De Zweden pakken nu uit met hetzelfde concept op basis van een andere auto, de huidige S60. Die laat zich onderscheiden door z'n felblauwe tint, een diffuser van koolstofvezel, de toegenomen spoorbreedte (2cm vooraan, 4cm achteraan) en nog wat optisch materiaal - uiteraard goedgekeurd door de windtunnel.

Onder de kap ligt een geblazen zescilinder-in-lijn uitgerust met een Garrett-turbo, goed voor een totaalvermogen van 508pk aan 6.500tpm. Daarnaast levert de T6-krachtbron nog eens 575Nm koppel aan 5.500tpm dat eveneens via een manuele zesbak naar alle wielen wordt geleid. Onze vinger wijst richting de aangepaste cilinderkop en verbrandingskamer, meer ademruimte voor de inlaat en een 3,5" roestvrij stalen uitlaat. Een elektronisch sperdifferentieel, Haldex vierwielaandrijving, dikke stabilisatorstangen, sterke drijfstangen en grote remschijven zorgen voor de rest. Al dat geweld is goed voor 1.640kg en andere leuke cijfers: nul naar honderd in 3,9 seconden en een topsnelheid die hoger ligt dan 300km/u. Hoeveel precies weten ze alleen in het Noorden. Bekijk de S60 Polestar in vol ornaat.