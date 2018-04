Mazda keert terug naar Le Mans

Door: AUTO55

In 1991 nam Mazda -na 18 jaar trouwe dienst- voor het laatst deel aan de 24u van Le Mans. Met succes overigens, want het Japanse merk won de legendarische race met de 787B, aangedreven door een Wankelmotor - die achteraf uit de reglementen werd geschrapt. Mazda blijft tot op vandaag het enige Aziatische merk dat ooit met de trofee ging lopen.

Vanaf 2013 gaan de Japanners terug voor goud, of toch in de LMP2-klasse, een categorie onder de doorgaans zegevierende LMP1-auto's. Aan boord vinden we een 2.2 liter SkyActiv Diesel, aan de basis gelijk aan die uit de CX-5 crossover. Verdere info ontbreekt voorlopig.