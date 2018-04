Suzuki Jimny facelift

Door: AUTO55

De Suzuki Jimny bestaat al meer dan 40 jaar op de Japanse markt en sinds 1998 in onze contreien. We kennen hem allemaal als kleine 4x4 die het vooral van een hoge funfactor moet hebben. Dankzij beperkte afmetingen, een laag gewicht en bewezen vierwielaandrijving kan de Jimny verrassend goed om met ruig terrein; Hij komt zelfs op plaatsen waar veelal grote SUV's het opgeven.

Ondanks z'n jeugdige uitstraling achtte Suzuki de tijd rijp voor een kleine gelaatscorrectie, waarbij vooral de nieuwe grille en bumpers in het oog springen. Het interieur is bovenal functioneel gehouden en laat zich niet verleiden door luxegrillen. Maar daar is de Jimny ook niet op toegespitst. Wie het kleine niet eert...

