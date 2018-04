Ford haalt gordelairbag naar Europa

Door: AUTO55

Eerder kwam Volvo al met een voetgangersairbag op de proppen, waarna Toyota de rear-center airbag introduceerde. En nu is er Ford, die vanaf volgend jaar met een andere nieuwigheid naar Europa komt: veiligheidsgordels die openscheuren en opblazen bij impact. De techniek wordt sinds vorig jaar in de Verenigde Staten optioneel meegeleverd bij de Ford Explorer en sindsdien koos 40% van het klantenbestand voor het veiligheidssnufje. Het zou vooral z'n deugd bewijzen bij kinderen en ouderen, die in het algemeen gevoeliger zijn voor hoofd- en nekletsels.

Het systeem werkt als volgt; Onder de stoel is een patroon weggewerkt, gevuld met een koud gas dat in amper 40 miliseconden voor het nodige effect zorgt. Er zijn 2 functies aan verbonden: het hoofd opvangen en de druk van de veiligheidsgordel over een groter oppervlak verdelen (5x groter, om precies te zijn), waardoor de kans op borstletsels wordt beperkt. Eerst aan beurt is de nieuwe, in Genk gebouwde Ford Mondeo. Of de voorziening standaard aan boord komt is voorlopig niet geweten.