Bestellen in stijl: Mini Clubvan

Door: TB

Twee stoelen, vijf deuren en toch een Mini: maak kennis met de Mini Clubvan, het eerste moderne premium bestelwagentje ter wereld. Gebaseerd op de Mini Clubman en naar het voorbeeld van de Morris Mini Van uit de jaren zestig, wil de Clubvan het commercieel vervoer wat meer stijl, rijplezier en kwaliteit bijbrengen. Ideaal voor trendbewuste ondernemers vindt Mini, wiens cliënteel tilt aan de hoeveelheid flair waarmee zijn goederen worden afgeleverd.

Achter de voorstoelen bevindt zich een afscheidingswand, waarachter de laadruimte kan bereikt worden via een zijportier of de achterdeuren. Daarmee maakt het van de Clubvan een lichte vracht, wat fiscaal uiteraard erg interessant is. De achterste ramen zijn bovendien ondoorzichtbaar gemaakt. Op de vlakke laadvloer passen objecten tot 115cm lengte en 102cm breedte (op het smalste punt). In totaal kan 860 liter volume verjouwd worden, als je de Clubvan helemaal tot het dak laadt. Meer dan 500kg mag je niet in de koffer kwijt. Zes sjorogen maken het mogelijk de lading vast te leggen, opdat rondschuivende objecten de gevoerde zijkanten niet aan flarden sleuren.

Ook de cabine kan naar hartelust aangekleed worden naar ieders wensen uiteraard. Als Mini One Clubvan wordt het bestelwagentje gepaard aan een 98pk sterke 1.6 benzine. De sterkere Mini Cooper Clubvan krijgt 122pk. Er is uiteraard ook plaats voor een zuinige zelfontbrander: de Mini Cooper D Clubvan heeft recht op 112pk, een normverbruik van 3,9l/100km en een CO2 uitstoot van 103g/km. Het charismatisch transportmiddel maakt in de herfst zijn opwachting in de toonzaal; net op tijd dus voor de feestdagen.