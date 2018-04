Opgefriste Renault Espace

Door: TB

Nog deze zomer komt Renault met een geringe facelift voor de Espace. Achtentwintig jaar is de die alweer onder ons; in zijn huidige vorm al bijna negen jaar. Met 1,2 miljoen verkochte exemplaren heeft het model Renault bepaald geen windeieren gelegd, maar de huidige generatie loopt ondertussen op zijn laatste benen. Reden genoeg voor een obligate facelift die hem zowel optisch als technisch weer bij de tijd moet brengen. Met de originele lijnen uit het begin van dit millennium moesten de ontwerpers alle zeilen bij zetten om de nieuwe visuele design-identiteit van Renault door te vertalen. Om dit te bewerkstelligen ging de voorzijde van de Espace behoorlijk op de schop. De voornaamste wijziging hier, is de komst van een groter logo op de grille dat verticaal is geplaatst op een brede zwarte strip met chromen randen. Verder meldt Renault nieuwe wieldoppen ‘Hurlingham' en nieuwe lichtmetalen velgen ‘Monterey' en ‘Dark Eptius'. Qua binnenruimte is de nieuwe Renault Espace nog altijd de grootste van alle grote 7-persoons MPV's. Iedereen beschikt over een echte stoel en bijzonder veel licht dankzij het grote schuifdak. Nieuw is de stoffen Teflon® Automotive High Protection bekleding. Deze Teflon® coating beschermt iedere stofvezel zonder dat deze er anders gaat uitzien of aanvoelen. De nieuwe bekleding is uiteraard heel erg handig als de Espace als gezinsauto wordt gebruikt: vlekken krijgen geen kans om in de bekleding te dringen en het schoonmaken gaat zo makkelijk dat de auto er altijd als nieuw kan blijven uitzien.

Ook op het gebied van de aandrijflijnen kunnen enige aanpassingen niet ontbreken. Zo stoot de 150pk sterke 2.0 dCi, gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak na de vernieuwingen slechts 150 g CO2/km (-20 gram) uit en verbruikt hij 5,7l/100km (-0,8 liter). De 2.0 dCi met 150 of 175pk, gekoppeld aan een 6-traps automaat is eveneens fors zuiniger geworden en stoot voortaan 169g/km uit en verbruikt 6,4l/100 km. Ook de uitstoot van de 2.0 turbobenzinemotor is met 6 gram afgenomen tot 198gram. Voor het verbruik betekende dit een daling van 0,3 liter naar 8,5l/ 100 km. Prijzen van de vernieuwde Espace worden volgende maand bekend gemaakt en vanaf dat moment is deze ook te bestellen. Vanaf september staat hij vervolgens in de showroom.