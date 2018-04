Mazda MX-5 GT Concept met meer dan 200pk

Door: BV

Eind deze week barst het Festival of Speed in Goodwood weer los. Een Brits autofeest, dat evenwel tot ver buiten de landsgrenzen gevierd wordt. Ook Mazda doet mee, met een MX-5 die meer dan 200pk onder de motorkap heeft.

Eigenlijk is Jota Sport verantwoordelijk voor de Mazda MX-5 GT Concept. Zij ontfermden zich over de techniek en het uiterlijk, waarmee we meteen de wijzigingen hebben aangegeven. Normaliter levert de tweeliter viercilinder 160pk, in de MX-5 GT is het blok evenwel opgekitteld tot 208pk. De handgeschakelde versnellingsbak is gebleven, alsook de aandrijving op de achterwielen. Het onderstel is wel grondig aangepakt. Het schurkt een stuk dichter tegen het asfalt aan en het is daarom ook meteen wat stugger. Het is immers ook niet meteen de bedoeling dat het met de ondergrond in contact komt. De exacte eigenschappen heb je overigens zelf in de hand, want het is geheel instelbaar.

De MX-5 GT Concept komt in Goodwood ook in actie, tijdens de beroemde hillclimb. Maar opvallen doet het exemplaar met z'n zwart/oranje kleurstelling in elk geval. Aan de zijde van de MX-5 GT4-racebolide zal Mazda op het Britse evenement naar de reacties van het publiek peilen. Een oplage als beperkte reeks is dus niet uitgesloten, ook al blijft het voorlopig bij een studiemodel.