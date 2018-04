Snelle Range Rover Evoque met V6?

Door: BV

Al wat gebouwd wordt met een Range Rover-Badge bestaat ook in een extra potige versie waarbij ook het label ‘Supercharged' op de kofferklep wordt gekleefd. Behalve de nieuwe Evoque. De Britten werken zich wel de naad uit het lijf om dat zo snel mogelijk recht te trekken. Dat is geen nieuws.

De snelle Range Rover hoort 300pk aan boord te hebben, tegen de 241pk van de huidige topper uit het gamma. Dat moet de Evoque een sprinttijd van minder dan 7 seconden opleveren. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de bestaande tweeliter turbomotor voor de gelegenheid wordt opgekitteld tot het vooropgestelde vermogen wordt gehaald. Maar er gaan nu ook geruchten dat het bedrijf er een 3-liter V6 inlepelt. Het gaat dan om de centrale van die zopas is voorgesteld in de Jaguar XJ en XF, waar die de atmosferische 5-liter V8 vervangt. Dat blok in de Evoque inwerken vereist echter een grondige aanpassing - wij zetten daarom ons geld nog steeds in op de vierpitter.