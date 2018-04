Fiat 500 in het nieuw

Door: AUTO55

Van een facelift kunnen we moeilijk spreken; Op nieuw 16" lichtmetaal en andere kleurtinten na verandert er optisch niets aan de Fiat 500. Maar kleine beetjes doen soms veel, zeker nu ook matzwart en enkele leuke pastelkleuren in de lijsten staan. De uitvoeringen gaan onder de naam '500 Street' en '500 Color Therapy' door het leven, met die laatste geïnspireerd door modetinten uit jaren '60 en '70.

Onderhuids is er nog meer aan de hand. De 85pk-sterke TwinAir tweecilinder zal bijstand krijgen van de TwinAir 65, die met 20pk minder vooral de stadsmussen tevreden moet stellen. Al is er ook een keerzijde: minder vermogen betekent harder werken en leidt in dit geval tot een hogere CO2-uitstoot, gemiddeld 96g/km in plaats van 92g/km. De TwinAir 65 verwachten we tegen het einde van 2012 in de toonzalen.