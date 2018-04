Jeep Compass: twee nieuwe plunjes

Door: AUTO55

Na de Grand Cherokee S-Line wordt nu ook de Compass in een ander jasje gehesen. Twee zelfs. Onder de noemer Limited #200 en S-Limited kan deze stoere Amerikaan binnenkort jouw oprit sieren, met twee- of vierwielaandrijving en onder de motorkap een CRD turbodiesel common-railmotor die 136 of 163pk ontwikkelt. Limited #200 laat zich beperken tot maximaal 200 exemplaren - wie had dat kunnen raden - en voorziet navigatie (harde schijf 30GB), een carkit, cruise control, parkeersensoren achteraan, automatische airco, leder voor de zetels (vooraan verwarmd) en aluminium achttienduimers. Kopen kan met € 24.290 op zak.

S-Limited is van hetzelfde kaliber maar speelt zijn sportieve kaart uit. Het model beschikbaar in drie kleuren (Black, Mineral Grey ou Bright White) en laat zich vooral opmerken door donkere achttienduimers. Een thema dat zich herhaalt in de omlijstingen van de lichten vooraan, de grille, de dakrails en de instaplijsten. Jeep vraagt er € 26.530 voor.